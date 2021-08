Cristiano Ronaldo vai destruir marquise polémica em prédio de Lisboa

Internacional português decidiu deitar abaixo a construção ilegal na cobertura do seu imóvel de luxo na rua Castilho.

O craque português Cristiano Ronaldo vai destruir a marquise polémica que mandou erguer no no seu imóvel de luxo na rua Castilho, em Lisboa.





Marquise ultrapassa a altura aprovada para o prédio

"A Câmara Municipal de Lisboa recebeu a exposição apresentada em sede de audiência de interessados pelo representante do proprietário, através da qual manifesta a intenção de repor o imóvel de acordo com o projeto aprovado. Na mesma comunicação, é requerida a prorrogação de prazo para o fazer", referiu a autarquia ao CM esta quinta-feira.





O internacional português foi notificado pelo município a 21 de julho, após uma vistoria por parte da Divisão de Fiscalização da Câmara, poucas semanas antes. "Verificou-se a existência de um acrescento na cobertura em desconformidade com as telas finais do projeto aprovado pela CML [Câmara Municipal de Lisboa] para o edifício", alertaram os peritos.

Recorde-se, a obra ilegal, realizada em maio passado, desagradou o arquiteto do projeto, José Mateus, que manifestou a sua desilusão através das redes sociais. "A admiração e respeito que tinha por Cristiano Ronaldo, um atleta exímio e inspirador, um exemplo para todos e que referi perante os meus filhos e alunos, desmoronou-se num ápice."