Quem é o milionário que se casou com a sobrinha de Lady Di

Lady Kitty Spencer, filha mais velha de Charles Spencer, irmão da princesa Diana, casou-se com o magnata sul-africano Michael Lewis, no último sábado, dia 24, em Roma. Ela tem 30 anos e o noivo 62. Estão juntos desde o verão de 2018 e ficaram noivos em janeiro de 2020. A secreta cerimónia foi na Villa Aldobrandini, um impressionante palacete barroco, construído no século XVI, em Roma. O vestido de noiva Dolce & Gabbana era de estilo clássico e inspiração vitoriana. Este já é considerado um dos casamentos do ano, embora não tenha contado com a presença dos primos direitos de Kitty, os príncipes William e Harry.