Como os famosos assinalaram o Dia do Pai

Esta sexta-feira, 19 de março, assinala-se o Dia do Pai e muitos famosos quiseram homenagear os seus pais, com fotografias e vídeos no Instagram. Logo de manhã, António Costa publicou uma imagem de um tablet com duas fotos dele com os filhos, Pedro e Catarina, a preto e branco, a lembrar a data que este ano celebramos de forma atípica. "Este é um Dia do Pai diferente, em que os abraços físicos estão adiados e os sorrisos tapados com máscaras para proteção da saúde de todos. Mas continua a ser um dia muito especial. Feliz Dia do Pai", escreveu o primeiro-ministro, que tem mais de 100 mil seguidores naquela rede social.





A apresentadora Andreia Rodrigues, que na semana passada foi mãe pela segunda vez, mostrou duas fotografias do marido, Daniel Oliveira, uma com Alice, de 2 anos, e outra com a recém nascida Inês. Rita Ferro Rodrigues homenageou o seu pai, Eduardo Ferro Rodrigues, presidente da Assembleia da República, e os dos seus dois filhos, Leonor e Duda, com uma foto de cada um. Francisca Ribeiro, mulher de Ricardo Pereira, também fez uma fotogaleria do ator com os três filhos, Francisca, Vicente e Julieta.Maria Botelho Moniz publicou um vídeo com várias imagens do pai, já falecido, desejando a todos um feliz dia. "O meu papuço. Feliz por tê-lo e por ser a menina do papá. ‘Vou pedir ao tempo, que me dê mais tempo para olhar para ti’. Um abraço de veludo a todos aqueles que tantas saudades sentem dos seus pais", escreveu a apresentadora Mónica Jardim na legenda de uma fotografia divertida com o pai.Muitos optaram por imagens da sua infância com os progenitores, casos do ator Ricardo Carriço, da apresentadora Raquel Strada ou da atriz Sofia Nicholson, que recordou o pai, o também ator Francisco Nicholson, que morreu em 2016, com os hashtags #saudade, #sempreaqui e #amorincondicional. Júlia Pinheiro mostrou o pai com a legenda: "Uma fotografia inédita. O meu pai estava sempre a rir. Nesta fotografia está sério". O ex-jogador Nuno Gomes escolheu uma foto, em que teria uns 7 ou 8 anos, com o pai, a mãe e o irmão.Diana Chaves quis lembrar o seu "daddy" neste dia especial, com uma imagem em que está também com as duas irmãs. O ator José Carlos Pereira, que se encontra na contagem decrescente para o nascimento do segundo filho, mostrou-se muito sorridente com Salvador, de 4 anos. Fátima Lopes também não esqueceu o seu "querido pai". "É uma felicidade enorme dar-te os parabéns neste dia. Não que eu precise do dia do pai para me lembrar de ti, de te cuidar e amar bem. Estou sempre aqui para ti, como tu estás sempre aí para mim. Isso sim é amor e não tem dia fixo no calendário", escreveu a ex-apresentadora da TVI.