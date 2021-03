Biografia polémica de Diana volta ao top de vendas

Diana: Her True Story - in Her Own Words foi lançado em 1992, mas voltou agora à lista dos mais vendidos da Amazon, no Reino Unido, depois de o príncipe Harry e Meghan Markle terem falado na princesa de Gales, durante a bombástica entrevista que deram a Oprah Winfrey – a primeira vez que falaram publicamente desde que saíram da família real, em janeiro de 2020. Questionado sobre o foco dos tablóides sobre a sua mulher, Harry disse que estava "preocupado que a história se repetisse", referindo-se à morte da mãe num acidente de automóvel em Paris, a 31 de agosto de 1997, que muitos acreditam ter sido causada pela perseguição dos paparazzi.