Endgame é o mais recente livro do jornalista Omid Scobie, correspondente real nas revistas Us Weekly e Harper's Bazaar. A sua premissa é mostrar a família real britânica em "crise". O jornalista referiu várias vezes que não entrevistou Harry nem Meghan para o livro e que não são amigos, apesar de ter "amigos em comum" com a duquesa de Sussex. De acordo com a Sky News, foi um de três jornalistas escolhidos para cobrir o último compromisso real de Meghan Markle e despediu-se dela com "um abraço", descreveu no seu artigo.