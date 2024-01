Alegado violador que fingiu a sua morte extraditado para os EUA

Nicholas Rossi, um suspeito de violação que dizia ser vítima de troca de identidade, foi extraditado da Escócia para os EUA.







X

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

O homem de 36 anos chegou a fingir a sua própria morte no início de 2020 para escapar às acusações. Estas remontam a 2008, quando Nicholas Rossi terá atacado uma ex-namorada, empurrando-a para o sofá e forçando-a a fazer sexo – ignorando assim os pedidos da jovem para parar. Nesse mesmo ano, quando ainda era estudante no Sinclair Community College, no estado norte-americano de Ohio, acabou por ser acusado de imposição sexual e indecência pública. Além da sua ex-namorada, o norte-americano terá também violado uma outra mulher.A notícia da sua morte, publicada no início de 2020, informava que as suas cinzas haviam sido espalhadas ao mar. Semanas antes, o fugitivo informou os seus amigos que havia sido diagnosticado com linfomas - um tipo de cancro - e que estaria já no estágio final da sua vida. Chegou também a encenar o seu funeral.A polícia veio a encontrar Nicholas Rossi em dezembro de 2021. Usava o nome Arthur Knight, estava casado com uma mulher chamada Miranda e tinha sido hospitalizado devido à covid-19 no hospital universitário Queen Elizabeth, na Escócia.Na altura, era já alvo de um alerta da Interpol.Foram as tatuagens e impressões digitais de Nicholas Rossi que o denunciaram como tal. Contudo, insistiu que tinha sido alvo de uma troca de identidade e que o tinham tatuado enquanto estava inconsciente no hospital. Garantiu ser um órfão irlandês que nem nunca tinha ido aos EUA.Agora, foi extraditado da Escócia para os Estados Unidos, através de um voo privado, para enfrentar a Justiça.