Cinco meses depois, confirma-se a morte de Julian Sands durante caminhada

Os restos mortais encontrados por alpinistas numa zona montanhosa da Califórnia foram identificados como pertencentes a Julian Sands, ator britânico que desapareceu na região há mais de cinco meses, durante uma caminhada. A confirmação foi dada pelo Departamento do Xerife do Condado de San Bernardino.







REUTERS/Jonathan Alcorn

Um comunicado divulgado pelo departamento do xerife refere que "o processo de identificação do corpo localizado no Monte Baldy a 24 de junho de 2023 foi concluído e foi positivamente identificado como Julian Sands, de 65 anos, de North Hollywood". A causa da morte ainda está a ser investigada.Julian Sands estava desaparecido há mais de cinco meses na região de Mount Baldy, nas montanhas de San Gabriel. Descrito como "entusiasta de caminhadas e montanhismo", foi dado como desaparecido a 13 de janeiro, depois de não ter regressado de uma caminhada.As buscas foram dificultadas pelo facto de a Califórnia ter sido atingida por grandes tempestades, bem como por ameaças de avalanche.A família do ator divulgou na semana passada uma declaração em que expressava a sua gratidão às equipas de busca e coordenadores que trabalharam para localizar Julian Sands. "Continuamos a guardar Julian nos nossos corações com memórias brilhantes dele como um pai maravilhoso, marido, explorador, amante do mundo natural e das artes, e como um artista original e colaborativo", acrescentam.A agente de Julian Sands, Sarah Jackson, considerou-o "um grande amigo e cliente". "Escolhia projetos interessantes que lhe interessavam e era adorado por todos os que trabalhavam com ele", acrescentou. O ator é relembrado pela família e amigos como um "alpinista apaixonado e que morreu num lugar que adorava, a fazer o que gostava".Numa entrevista ao jornal The Guardian em 2020, Julian Sands disse que era mais feliz quando estava "perto do cume de uma montanha numa gloriosa manhã fria". Recordou também um encontro com a morte durante uma escalada nos Andes, no início dos anos 90, quando foi apanhado por uma tempestade a mais de 6 mil metros de altitude. "Estávamos todos em muito mau estado", afirmou ao The Guardian. "Algumas pessoas próximas de nós morreram. Nós tivemos sorte."Numa outra entrevista à Thrive Global, Sands disse que a escalada não tem a ver com o ego ou com um "grande corrida heroica para o cume", mas que se tratava de "súplica, sacrifício e humildade". Acrescentou que "nestas caminhadas, perdemo-nos, tornamo-nos um recipiente de energia em harmonia com o nosso ambiente".O ator nasceu em Yorkshire e era conhecido pelos seus papéis no filme vencedor de um Óscar Quarto com Vista Sobre a Cidade (1985), e por outros papéis em filmes como Aracnofobia (1990), Morrer em Las Vegas (1995) e Sortilégio (1989). Na televisão destacou-se nas séries 24, Smallville e Banshee.Nos últimos anos, participou em espetáculos em que recitava sozinho poesia de Harold Pinter, John Keats e Percy Shelley.