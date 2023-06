Madonna cancela digressão depois de ser internada nos cuidados intensivos

As mais lidas

A cantora norte-americana Madonna foi obrigada a cancelar a digressão mundial que iria iniciar este verão, após ser internada nos cuidados intensivos com uma infeção bacteriana grave. A notícia foi avançada pelo seu agente que refere que o prognóstico aponta para uma recuperação total.



O anúncio foi feito pelo empresário da cantora, Guy Oseary, no Instagram. "No sábado, 24 de junho, a Madonna desenvolveu uma infeção bacteriana grave que levou a um internamento de vários dias na unidade de cuidados intensivos. A sua saúde está a melhorar, mas ainda está sob cuidados médicos. Espera-se uma recuperação total. Neste momento, teremos de suspender todos os compromissos, o que inclui a digressão", pode ler-se na publicação.







A cantora tinha dois concertos marcados para Lisboa a 6 e 7 de novembro.