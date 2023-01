Ator Julian Sands dado como desaparecido depois de caminhada nas montanhas

O ator britânico Julian Sands foi dado como desaparecido no norte de Los Angeles. Na sexta-feira passada, o artista de 65 anos encontrava-se a fazer uma caminhada nas montanhas, na região de Baldy Bowl, num dia de mau tempo.







Segundo a BBC, o alerta foi dado no dia 13 de janeiro, perto das 19h30 (horário local), momento em que as autoridades terão iniciado as buscas. Porém, no fim-de-semana, as equipas terrestres tiveram que abandonar os trabalhos por haver sérios riscos de avalanche continuando as mesmas apenas com recurso de drones e helicópteros. Ainda assim, a polícia de San Bernardino garante que se encontra preparada para, assim que existirem condições climatéricas, retomar as buscas.Na semana passada a Califórnia foi atingida por fortes tempestades tendo o presidente dos Estados Unidos declarado situação de catástrofe. Julian Sands não será o único caminheiro nesta situação, uma vez que as autoridades referem que andam também à procura de um alpinista americano. Desfecho diferente teve uma alpinista, mãe de quatro filhos, que acabou por morrer na semana passada na sequência de uma queda no Monte Baldy."É extremamente perigoso e até mesmo os caminhantes mais experientes estão a ter problemas", ressalvaram as autoridades locais.Julian Sands, pai de três filhos, ficou conhecido por participar em filmes e séries como A Room With A View, 24 e Smallville. Em 2020, numa entrevista ao The Guardian, quando lhe perguntaram o que o deixava mais feliz, o ator respondeu "estar perto do cume de uma montanha, numa gloriosa manhã de frio".