Britney Spears está grávida do terceiro filho

No Instagram, relatou ter feito um teste de gravidez "e bem... vou ter um bebé".No post, a cantora recordou ter sofrido de depressão perinatal nas últimas gravidezes, mas notou que agora é mais comum para as mulheres falarem do assunto. "As mulheres não falavam disso antes... algumas pessoas consideravam perigoso se uma mulher se queixasse assim com um bebé dentro dela. Mas agora as mulheres falam disso todos os dias", ressalvou.Este será o primeiro filho da cantora, de 40 anos, com o namorado Sam Ashgari.

Em novembro de 2021, uma decisão do tribunal acabou com acordo de tutela que retirou a Britney Spears o controlo total das suas finanças, carreira e vida pessoal, em 2008.

A situação arrastava-se há 13 anos e originou o movimento de fãs Free Britney. Britney Spears tinha pedido que o acordo terminasse e o seu pai e tutor, Jamie Spears, apoiou a decisão da cantora.