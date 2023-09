Barbie Oppenheimer, é uma professora reformada e não tem tido vida fácil

Nos Estados Unidos vive uma mulher que ganhou fama de forma inesperada. Chama-se Barbara Oppenheimer, normalmente tratada por Barbie Oppenheimer, e agora confessa que tem tido dificuldades a viver o seu dia-a-dia devido ao recente sucesso dos dois filmes.







IMDB



Barbara Oppenheimer/LinkedIn

Barbie Oppenheimer é uma professora reformada que dava aulas na Universidade de Boston. Mora em Massachusetts e tem cinco netos, que agora estranham a notoriedade da avó. O marido de Barbie é um parente distante de Oppenheimer, o seu pai é primo em terceiro grau do criador da bomba atómica, por isso o seu apelido está verdadeiramente ligado ao filme.Nas últimas semanas os sucessos de bilheteiras de Barbie e de Oppenheimer criaram a febre " Barbenheimer ", na qual os fãs vão ao cinema para verem os dois filmes seguidos e se vestem a rigor. Por isso, a professora partilhou numa entrevista à Slate que quando diz o seu nome, as pessoas duvidam e pensam que está a gozar com elas.Numas recentes férias quando estava a fazer o check-in no hotel o rececionista não acreditou no seu nome e preguntou-lhe se estava a brincar. Ainda assim e apesar de alguns contratempos considera que toda a situação é "muito engraçada" e que "foi brilhante terem lançado os filmes juntos. Isso realmente trouxe as pessoas de volta aos cinemas".Durante a entrevista lembra que no fim-de-semana em que os filmes foram lançados recebeu "mensagens de amigos da faculdade que se encontram em vários pontos do mundo" a falarem "da bomba e da bombástica".Os primos do famoso físico viram o filme "no fim de semana de estreia" porque tinham curiosidade de saber "como a sua história foi retratada". Na entrevista, Barbie considerou que Christopher Nolan "fez um bom trabalho" a homenagear Oppenheimer.Dentro da família do marido existem diferentes opiniões sobre legado que o apelido transmite: "Ele foi um herói para muitos, mas também foi alvo de muita raiva. Quer dizer, sempre ouvi na família do meu marido a discussão sobre se ele seria reivindicado como parente ou não e para todos é algo que depende da forma como lê os acontecimentos".Apesar de não terem seguido a moda do Barbenheimer, Barbie já tem uma camisola alusiva ao tema e o casal também já viu o filme da boneca mais famosa do mundo. A professora afirma que não consegue "escolher um favorito" e fica "feliz por ter visto os dois".