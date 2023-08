“Barbie” bate marco dos mil milhões de dólares em três semanas

O filme da Barbie bateu o marco dos mil milhões de dólares em apenas 17 dias desde a sua estreia, de acordo com a distribuidora Warner Bros.

O filme terminou neste fim de semana com 1,03 mil milhões de dólares (cerca de 900 milhões de euros) em vendas de bilhetes a nível global, fazendo com que a realizadora do filme, Greta Gerwig, se tornasse na primeira mulher a atingir este marco como realizadora a solo.

Barbie recebeu vários elogios nas críticas e inspirou várias fotografias em caixas de bonecas em lojas e nos próprios cinemas um pouco por todo o mundo. O filme conseguiu arrecadar 459 milhões de dólares (cerca de 417 milhões de euros) nos Estados Unidos e 572 milhões de dólares (cerca de 520 milhões de euros) internacionalmente.



A campanha de marketing do filme Barbie foi das maiores alguma vez vistas, com cartazes rosa instalados pelas cidades ao redor do mundo, e até um Tardis, maquina do tempo da serie Doctor Who, rosa apareceu na Tower Bridge em Londres.

Alcançar o "Barbilion", como descreve o estúdio Warner Bros, não é tarefa fácil. Apenas cinco filmes atingiram este marco desde a pandemia: Super Mario Bros – o Filme, Homem Aranha: Sem volta a casa, Top Gun: Maverick, Mundo Jurássico: Domíno e o Avatar: Caminho da Água.

Os cinéfilos acabaram por combinar o visionamento de Barbie, que conta a história da boneca icónica, com Oppenheimer, a história sobre o desenvolvimento da primeira bomba atómica. A cadeia de cinemas Vue do Reino Unido mencionou que ambos os filmes levaram a empresa a ter o fim de semana mais movimentado em quatro anos.

Outras realizadoras já dirigiram filmes que ultrapassaram a marca dos mil milhões mas a trabalhar com outras pessoas. Frozen, o filme de animação campeão de bilheteira, e a sua sequela geraram 1,4 mil milhões de dólares (cerca de mil milhões de euros) em bilheteira e foram co-dirigidos por Jennifer Lee e Chris Buck.

O filme Captain Marvel, realizado por Brie Larson e co-dirigido por Anns Boden e Ryan Fleck, arrecadou mais de 1,1 mil milhões de dólares (cerca de mil milhões de euros).

Jeff Goldstein, o presidente da distribuição doméstica nos Estados Unidos, elogiou a realizadora de Barbie pelo feito. "Ninguém além da Greta Gerwig poderia ter dado vida a este ícone intergeracional e o seu mundo numa história tão engraçada, emocionante e divertida, literalmente transformando o mundo inteiro rosa."

As longas filas nos cinemas e exibições repetidas "prova que os filmes estão de volta" após a indústria de cinema ter sido afetada pela pandemia e a concorrência dos streamers, afirmou Goldstein.

A empresa de brinquedos Mattel - que produz a Barbie - espera repetir o mesmo sucesso com outros filmes. Outras marcas da empresa, como a Barney, Hot Wheels e Polly Pocket, devem aparecer nos próximos filmes de Hollywood.