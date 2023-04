Noite das Estrelas estreia-se já hoje com Maya e Rui Oliveira

Por volta das 00h30 não vai querer perder o novo programa da CMTV. Maya e Rui Oliveira apresentam "Noite das Estrelas", com um painel de comentadores bem conhecido: Teresa Guilherme, Quintino Aires, Daniel Nascimento e Adriano Silva Martins, que irão falar sobre os grandes temas do momento.

A CMTV estreia esta segunda-feira Noite de Estrelas, o novo programa sobre as notícias e as grandes polémicas do mundo dos famosos, que irá para o ar de segunda a sexta-feira, à meia-noite e meia. Maya e Rui Oliveira serão os apresentadores deste espaço descontraído e em direto. O painel de comentadores é composto por Teresa Guilherme, Quintino Aires, Daniel Nascimento e Adriano Silva Martins. Neste programa, o compromisso é ter os conteúdos mais atualizados, com o ADN da CMTV: Melhor, primeiro!



Quintino aires, Adriano Silva Martins, Maya, Rui Oliveira, Teresa Guilherme, Daniel Nascimento e a jornalista Ângela Gonçalves Marques

"O Adriano é o comentador residente que tem uma função específica: vai estar sempre ligado ao que se passa, garantindo que, ao minuto, possamos dar uma notícia em primeira mão. O Quintino irá analisar os temas do ponto de vista da psicologia, e a Teresa e o Daniel comentarão todos os assuntos", adianta Maya.

A conceituada taróloga – que é apresentadora da estação de televisão do Correio da Manhã desde a sua fundação, em 2013 – garante que não está nervosa, mas com o "peso da responsabilidade" de fazer um projeto inovador em termos de crónica social, onde se vão debater os temas que marcam o dia. "É um formato que me diz muito porque foi construído de raiz. Estou confiante porque é um programa que tem a matriz do Correio da Manhã/CMTV, em que tudo acontece em função daquilo que o público quer ver e saber". Consultado o tarot, o dia 10 foi a data ideal apontada. "É sem dúvida um excelente dia para começarmos", afirma Maya.

Apesar de os estúdios de televisão não serem para ele um ambiente estranho, Rui Oliveira vai estrear-se na apresentação em Noite das Estrelas. "É a minha estreia e tenho estado a aprender, mas como estou muito à vontade com a Maya e toda a equipa, isso deixa-me mais tranquilo. Divertimo-nos muito e temos uma ótima energia", conta à SÁBADO o marido de Manuel Luís Goucha, que acrescenta: "O Manel é muito disciplinado nas horas de descanso e deita-se invariavelmente cedo. Mas já lhe comprei uma televisão nova e instalei-lhe no quarto para poder ver o nosso programa". Noite das Estrelas marca o regresso de Teresa Guilherme à TV, desta vez num registo diferente. "Nunca fui comentadora de nada, então tenho vindo a preparar-me. Vou sempre dar o meu melhor para que seja um programa divertido", disse a conhecida apresentadora.