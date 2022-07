Stranger Things: estão de volta os terrores do Mundo Invertido

Stranger Things, o sucesso da Netflix, regressa esta sexta-feira ao pequeno ecrã e o ator David Harbour garante que "vai ser surpreendente". Os fãs da série de ficção científica passaram por dois longos meses de espera, depois de ter sido divulgada a primeira parte da quarta temporada, no final de maio, onde havia um novo horror sobrenatural a assolar a cidade fictícia de Hawkins, no Indiana. Agora saem dois novos episódios, com cerca de quatro horas, e um novo mistério que pode conter a resposta para acabar com os terrores do Mundo Invertido.