Kristen Stewart: “Quando comecei a fazer audições era uma miúda lingrinhas e tímida”

Aos 8 anos estava num filme da saga Fred Flintstone, mais tarde Nicole Kidman haveria de lhe oferecer uns walkie-talkies no Natal e seria uma estrela em Twilight. Agora, quer realizar o seu próprio filme.

Foi a primeira vez que recebeu uma nomeação para os Óscares. Com Spencer, Kristen Stewart apaixonou-se pela princesa Diana e por um papel que diz ser impossível de representar na perfeição. "Há uma delicadeza e uma força que andam de mãos dadas e isso é único. O talento que ela tinha para unir as pessoas e para ser a primeira a estender a mão e querer tocar as pessoas, sem ser permitido que lhe tocassem a ela. Essa dor está constantemente presente."