Óscares: 'Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo' esteve mesmo em todo o lado

Numa cerimónia em que o candidato português não venceu os Óscares, o filme da noite foi Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo. Das onze categorias em que estava nomeado arrecadou sete e entre elas as mais importantes: Melhor Filme, Melhor Realização, Melhor Argumento Original, Melhor Atriz, Melhor Ator Secundário, Melhor Atriz Secundária e Melhor Montagem.



A festa morna e sem grandes sobressaltos, começou como acabou: a aclamar Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo, que venceu as primeiras e as últimas categorias da noite.





Jimmy Kimmel regressou à condução dos Óscares e aproveitou o discurso de início da cerimónia para brincar com o episódio da gala do ano passado em que Will Smith entrou em palco e deu uma bofetada ao apresentador Chris Rock. Usando os atores na plateia que já interpretaram super-heróis, o comediante disse que quem quisesse bater-lhe teria de passar por todos eles, antes. Brincou ainda com as ausências de Tom Cruise e James Cameron, que não estavam nomeados, diretamente, mas cujos filmes corriam na categoria de Melhor Filme (Top Gun e Avatar, respetivamente).Nas categorias de representação, Brendan Fraser foi o vencedor para Melhor Ator. Ao chegar ao palco brincou com Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo: "Então é isto que é o Multiverso". Muito emocionado, Fraser que protagonizou A Baleia recordou como a sua carreira também atravessou um período de afastamento. "Foi como atravessar do fundo do oceano até à superfície." Na categoria de Melhor Atriz, a estatueta dourada foi para Michelle Yeoh, de Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo. O seu discurso foi dirigido a "todas as crianças que estão em casa e se parecem comigo".A gala começou com a entrega da estatueta de Melhor Ator Secundário a Ke Huy Quan pelo filme Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo. Muito emocionado, começou por falar à sua mãe de 84 anos e contou como chegou num barco e passou um ano num campo de refugiados. "Dizem que isto só acontence nos filmes. Isto é o meu sonho americano." Por ter estado afastado do cinema durante décadas - foi uma promessa enquanto criança no filme Indiana Jones - pediu a todos: "Não desistam dos vossos sonhos".Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo arrecadou também a estatueta na mesma categoria feminina, com Jamie Lee Curtis. A veterana atriz de Hollywood agradeceu a toda a equipa, à família e a todos os envolvidos em todos os filmes que fez na carreira. "Nós ganhámos um Óscar", disse. "Aos meus pais, que estiveram ambos nomeados em diferentes categorias: ganhei um óscar!", terminou, visivelmente emocionada.Veja a lista completa dos vencedores e restantes nomeados:A Oeste Nada de NovoA Voz das MulheresAvatar: O Caminho da ÁguaElvisOs Espíritos de InisherinOs FabelmansTop Gun: MaverickTriângulo da TristezaTárMartin McDonagh - Os Espíritos de InisherinTodd Field - TárRuben Östlund - Triângulo da TristezaSteven Spielberg - Os FabelmansAustin Butler -ElvisBill Nighy - ViverColin Farrell - Os Espíritos de InisherinPaul Mescal - AftersunAna de Armas - BlondeAndrea Riseborough - To LeslieCate Blanchett - TárMichelle Williams - Os FabelmansBarry Keoghan - Os Espíritos de InisherinBrendan Gleeson - Os Espíritos de InisherinBrian Tyree Henry - CausewayJudd Hirsch - Os FabelmansAngela Bassett - Black Panther: Wakanda Para SempreHong Chau - A BaleiaKerry Condon - Os Espíritos de InisherinStephanie Hsu - Tudo em Todo o Lado ao Mesmo TempoMarcel the Shell with Shoes OnO Gato das Botas: O Último DesejoO Monstro MarinhoTurning Red - Estranhamente VermelhoArgentina, 1985, ArgentinaClose, BélgicaEO, PolóniaThe Quiet Girl, IrlandaBardo, Falsa Crónica de Umas Quantas VerdadesElvisImpério da LuzTárBabylonElvisTudo em Todo o Lado ao Mesmo TempoUm Sonho em ParisOs Espíritos de InisherinOs FabelmansTriângulo da TristezaTárA Oeste Nada de NovoGlass Onion: Um Mistério Knives OutTop Gun: MaverickViverA House Made of SplintersAll that BreathesToda a Beleza e a CarnificinaVulcão: Uma História de AmorHauloutHow Do You Measure a Year?Stranger at the GateThe Martha Mitchell EffectAn Ostrich Told Me the World Is Fake and I Think I Believe ItIce MerchantsMy Year of DicksThe Flying SailorIvaluLe PupilleNight RideThe Red SuitcaseElvisOs Espíritos de InisherinTop Gun: MaverickTárA Oeste Nada de NovoBlack Panther: Wakanda Para SempreElvisThe BatmanBabylonOs Espíritos de InisherinOs FabelmansTudo em Todo o Lado ao Mesmo TempoBlack Panther: Wakanda Para Sempre - Lift Me UpTell It Like a Woman - ApplauseTop Gun: Maverick - Hold My HandTudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo - This Is A LifeA Oeste Nada de NovoBlack Panther: Wakanda Para SempreThe BatmanTop Gun: MaverickAvatar: O Caminho da ÁguaBabylonElvisOs FabelmansA Oeste Nada de NovoAvatar: O Caminho da ÁguaElvisThe Batman