Quem são Brooklyn Beckham e Nicola Peltz, o casal do momento?

O casamento do futebolista David Beckham e da cantora e modelo Victoria Adams em 1999 foi, dependendo do ponto de vista, ou o casamento de celebridades do século ou o ponto mais baixo da cultura pop vazia. A data contou com tronos de ouro, libertação de pombos brancos, corte de bolo com uma espada e roupas combinadas para o copo de água. O épico ficou na memória das publicações e seria falada durante muitos anos.