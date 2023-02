Harry e Meghan podem depor por difamação a Samantha Markle

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Samantha Markle está a processar a irmã Meghan por "difamação e falsidades injuriosas" devido a declarações proferidas durante a entrevista do casal dada a Oprah Winfrey em 2021. Samantha considera ter sido difamada de uma forma "falsa e maliciosa" quando Meghan referiu que era "filha única".







Harpo Productions/Joe Pugliese/Handout via REUTERS

O caso está a ser analisado num tribunal dos Estados Unidos e Meghan apresentou uma moção com o objetivo de impedir que tanto ela como o príncipe Harry fossem obrigados a depor. No entanto, esta moção foi agora rejeitada pela juíza Charlene Edwards Honeywell.A mesma juíza admitiu que depois de uma "espreitadela preliminar", algumas das reivindicações feitas por Samantha Markle "podem estar prontas para rejeição".A meia-irmã de Meghan iniciou o processo contra a duquesa em março de 2022 devido às "declarações comprovadamente falsas e maliciosas" feitas perante uma audiência mundial. A entrevista foi vista por 50 milhões de pessoas em 17 países. Na queixa inicial, Samantha Markle refere que tem esclerose múltipla e anda de cadeira de rodas. Exige 70 mil euros de indemnização.Samantha considera ainda que Meghan "divulgou mentiras falsas e maliciosas" e a submeteu a um estado de "humilhação, vergonha e ódio à escala mundial", uma vez que Meghan utilizou os "poderosos recursos das relações públicas da família real" para espalhar "mentiras por todo o mundo" sobre Samantha e Thomas Markle, pai de ambas.Contra a alegação de ser "filha única", Samantha Markle contrapõe que Meghan "teve contactos frequentes e regulares com a irmã ao longo da sua infância". Aponta ainda que o pai de ambas pagou os custos de educação de Meghan Markle e que a ajudou a começar a sua carreira na representação.Na entrevista em questão, o casal discutiu com Oprah Winfrey as suas relações familiares, a vida real e a saúde mental.