Rainha Isabel II passa noite no hospital após cancelar visita

A rainha Isabel II, de 95 anos, passou uma noite no hospital depois de ter cancelado uma visita à Irlanda do Norte por conselho médico. A informação foi revelada por fonte oficial do Palácio de Buckingham, que atribuiu a passagem da rainha pelo hospital a "análises preliminares". Isabel II regressou ao castelo de Windsor à hora de almoço desta quinta-feira e encontra-se bem.