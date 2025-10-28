Alba Baptista e Chris Evans já são pais

Atriz portuguesa e o ator norte-americano deram as boas-vindas ao primeiro filho, segundo o TMZ.

Alba Baptista, de 28 anos, e o ator norte-americano Chris Evans, de 44, já são pais. Segundo o site TMZ, o intérprete de Capitão América e a atriz portuguesa deram as boas-vindas ao primeiro filho no sábado passado, dia 25 de outubro, em Massachusetts, nos Estados Unidos. Até o momento, o nome e o sexo da criança não foram revelados.

Recorde-se que Alba Baptista e Chris Evans e casaram-se em setembro de 2023, numa cerimónia íntima em Cape Cod, após oficializarem o relacionamento no Instagram nove meses antes. O casal sempre manteve uma relação discreta, mas rumores sobre a gravidez já circulavam desde o verão.