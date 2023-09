Atriz Alba Baptista casa-se com ator Chris Evans

A atriz portuguesa Alba Baptista casou-se com o ator norte-americano Chris Evans, segundo vários media norte-americanos. A atriz de 26 anos e o ator de 42, juntos desde meados de 2021, celebraram a cerimónia numa propriedade privada em Cape Cod, no estado do Massachussets, onde fica a cidade-natal de Evans, Boston.





A imprensa relata que no casamento, estiveram presentes várias celebridades como o ator Robert Downey Jr. e a mulher Susan Downey, o ator Chris Hemsworth e a mulher Elsa Pataky, o ator Jeremy Renner (que sofreu um grave acidente com um limpa-neves em janeiro de 2023), e os atores John Krasinski e Emily Blunt. Marcaram ainda presença na cerimónia a família e amigos do casal.Alba Baptista destacou-se pelo papel na série Warrior Nun, transmitida pela Netflix e cuja terceira temporada está a ser desenvolvida, bem como pelo filme Mrs. Harris Goes to Paris. Em 2021, recebeu o prémio Shooting Star no Festival de Cinema de Berlim, que destaca jovens artistas e a sua carreira internacional e que também foi entregue às atrizes Alicia Vikander ou Carey Mulligan.Chris Evans é mais conhecido pelo papel de Capitão América nos filmes do super-herói da Marvel.Nunca foi revelado que os dois atores estavam noivos. Segundo o site Page Six, que avançou a notícia, os convidados para o casamento assinaram um acordo de não divulgação do evento e os telemóveis eram proibidos.