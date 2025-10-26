Katy Perry assume relação com ex-primeiro-ministro Justin Trudeau

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Já não há espaço para rumores. A cantora Katy Perry e o ex-primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, decidiram finalmente assumir a relação.



Katy Perry e Justin Trudeau surgem juntos após rumores de romance DR

No dia em que a artista celebrava os seus 41 anos, foram filmados a sair de mãos dadas de um espetáculo de cabaré, no Crazy Horse Paris, em França, onde eram esperados pelos vários paparazzi. À saída, um fã deu até uma rosa a Katy Perry e ambos não esconderam o romance. As imagens foram recolhidas pela TMZ.

Katy Perry and Justin Trudeau took their romance public Saturday night ... the lovebirds went out on a date in Paris, France, to celebrate Katy's 45th birthday.



?? Best Image pic.twitter.com/aKx3ULkKn0 — TMZ (@TMZ) October 26, 2025

Katy Perry já havia admitido num dos seus concertos que estava num novo relacionamento, segundo a CNN Brasil, e desde então que surgiram vários rumores que apontavam que Justin Trudeau seria o seu novo companheiro.

A TMZ chegou, aliás, a publicar anda este mês algumas fotografias do casal a trocar beijos no iate da cantora, durante um passeio pela costa da Califórnia. Além disso, em julho, também já tinham sido vistos a jantar em Montreal, Canadá, e a darem um passeio pelo parque Mount Royal, onde Trudeau assistiu ao concerto de Katy Perry.

In late September, Justin Trudeau was seen hugging Katy Perry on her $15 million yacht off the coast of California. pic.twitter.com/cPqKfCU1Ug — Vegas ?? (@vegasyx) October 17, 2025

Katy Perry foi casada com o ator Orlando Bloom, de 48 anos, mas divorciaram-se em julho deste ano - informação esta que foi avançada pelo ex-casal através de um comunicado enviado à imprensa. Em comum têm uma filha: Daisy Dove, de cinco anos.

Já Justin Trudeau, que renunciou ao cargo de primeiro-ministro no início deste ano, separou-se de Sophie Grégoire em agosto de 2023. Foi casado durante 18 anos e teve três filhos.