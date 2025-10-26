Katy Perry assume relação com ex-primeiro-ministro Justin Trudeau

Casal já havia sido fotografado aos beijos no iate da cantora.
Já não há espaço para rumores. A cantora Katy Perry e o ex-primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, decidiram finalmente assumir a relação.
Katy Perry e Justin Trudeau surgem juntos após rumores de romanceDR
No dia em que a artista celebrava os seus 41 anos, foram filmados a sair de mãos dadas de um espetáculo de cabaré, no Crazy Horse Paris, em França, onde eram esperados pelos vários paparazzi. À saída, um fã deu até uma rosa a Katy Perry e ambos não esconderam o romance. As imagens foram recolhidas pela TMZ.
Katy Perry and Justin Trudeau took their romance public Saturday night ... the lovebirds went out on a date in Paris, France, to celebrate Katy's 45th birthday.
Katy Perry já havia admitido num dos seus concertos que estava num novo relacionamento, segundo a CNN Brasil, e desde então que surgiram vários rumores que apontavam que Justin Trudeau seria o seu novo companheiro.
A TMZ chegou, aliás, a publicar anda este mês algumas fotografias do casal a trocar beijos no iate da cantora, durante um passeio pela costa da Califórnia. Além disso, em julho, também já tinham sido vistos a jantar em Montreal, Canadá, e a darem um passeio pelo parque Mount Royal, onde Trudeau assistiu ao concerto de Katy Perry.
In late September, Justin Trudeau was seen hugging Katy Perry on her $15 million yacht off the coast of California. pic.twitter.com/cPqKfCU1Ug
Katy Perry foi casada com o ator Orlando Bloom, de 48 anos, mas divorciaram-se em julho deste ano - informação esta que foi avançada pelo ex-casal através de um comunicado enviado à imprensa. Em comum têm uma filha: Daisy Dove, de cinco anos.
Já Justin Trudeau, que renunciou ao cargo de primeiro-ministro no início deste ano, separou-se de Sophie Grégoire em agosto de 2023. Foi casado durante 18 anos e teve três filhos.
