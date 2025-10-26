Sábado – Pense por si

Social

Katy Perry assume relação com ex-primeiro-ministro Justin Trudeau

Luana Augusto
Luana Augusto 14:32
As mais lidas

Casal já havia sido fotografado aos beijos no iate da cantora.

Já não há espaço para rumores. A cantora Katy Perry e o ex-primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, decidiram finalmente assumir a relação.

Katy Perry e Justin Trudeau surgem juntos após rumores de romance
Katy Perry e Justin Trudeau surgem juntos após rumores de romance DR

No dia em que a artista celebrava os seus 41 anos, foram filmados a sair de mãos dadas de um espetáculo de cabaré, no Crazy Horse Paris, em França, onde eram esperados pelos vários paparazzi. À saída, um fã deu até uma rosa a Katy Perry e ambos não esconderam o romance. As imagens foram recolhidas pela TMZ.

Katy Perry já havia admitido num dos seus concertos que estava num novo relacionamento, segundo a CNN Brasil, e desde então que surgiram vários rumores que apontavam que Justin Trudeau seria o seu novo companheiro.

A TMZ chegou, aliás, a publicar anda este mês algumas fotografias do casal a trocar beijos no iate da cantora, durante um passeio pela costa da Califórnia. Além disso, em julho, também já tinham sido vistos a jantar em Montreal, Canadá, e a darem um passeio pelo parque Mount Royal, onde Trudeau assistiu ao concerto de Katy Perry.

Katy Perry foi casada com o ator Orlando Bloom, de 48 anos, mas divorciaram-se em julho deste ano - informação esta que foi avançada pelo ex-casal através de um comunicado enviado à imprensa. Em comum têm uma filha: Daisy Dove, de cinco anos.

Já Justin Trudeau, que renunciou ao cargo de primeiro-ministro no início deste ano, separou-se de Sophie Grégoire em agosto de 2023. Foi casado durante 18 anos e teve três filhos.

Artigos Relacionados
Tópicos Cabaré Celebridades Katy Perry Justin Trudeau Crazy Horse CNN Brasil Canadá Califórnia França Montreal
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Katy Perry assume relação com ex-primeiro-ministro Justin Trudeau