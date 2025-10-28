Sábado – Pense por si

Maria Henrique Espada
Maria Henrique Espada
28 de outubro de 2025 às 23:00

O almirante que vai com o vento

O alegadamente firme almirante arrisca passar por quem acredita nos milagres do spin doctoring. Só que no fim, ficamos como no início: afinal o que é que pensa mesmo Gouveia e Melo?

Por onde vai Gouveia e Melo? Por todo o lado, ou para onde soprar o vento. Ou para onde ele indicar que há votos por disputar. Gouveia e Melo, o candidato que o Chega um dia admitiu apoiar para depois o renegar, e que ainda assim foi almoçar com André Ventura, agora - atualizemo-nos e depressa - navega ao centro quando não à esquerda. Só na última semana, informou que a nova lei de estrangeiros surgiu por “pressão ideológica" e que "pode afetar verdadeiramente a economia nacional". E que a “imigração não é um problema, é uma oportunidade”. Também esclareceu que André Ventura “é verdadeiramente anti-democrático”. E revelou ainda, sobre a revisão da lei laboral que o governo tem em curso, que “aí, se calhar” terá de “usar o veto político”, no sentido de proteger os trabalhadores. Faz linha e bingo.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Tópicos Violência Doméstica Crime Gouveia André Ventura Partido Comunista Português CHEGA Bloco de Esquerda Juntos pelo Povo
Opinião Ver mais
Carlos Torres
Carlos Torres

As histórias de Balsemão

Em 88 histórias (tantas quantos os anos de vida), traçamos o retrato de Francisco Pinto Balsemão. E ainda: violência e assédio sexual; pessoas que sofrem com a Covid longa.

Menu shortcuts

O almirante que vai com o vento