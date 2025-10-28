O almirante que vai com o vento

O alegadamente firme almirante arrisca passar por quem acredita nos milagres do spin doctoring. Só que no fim, ficamos como no início: afinal o que é que pensa mesmo Gouveia e Melo?

Por onde vai Gouveia e Melo? Por todo o lado, ou para onde soprar o vento. Ou para onde ele indicar que há votos por disputar. Gouveia e Melo, o candidato que o Chega um dia admitiu apoiar para depois o renegar, e que ainda assim foi almoçar com André Ventura, agora - atualizemo-nos e depressa - navega ao centro quando não à esquerda. Só na última semana, informou que a nova lei de estrangeiros surgiu por “pressão ideológica" e que "pode afetar verdadeiramente a economia nacional". E que a “imigração não é um problema, é uma oportunidade”. Também esclareceu que André Ventura “é verdadeiramente anti-democrático”. E revelou ainda, sobre a revisão da lei laboral que o governo tem em curso, que “aí, se calhar” terá de “usar o veto político”, no sentido de proteger os trabalhadores. Faz linha e bingo.