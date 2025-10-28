Sábado – Pense por si

As histórias de Balsemão

Em 88 histórias (tantas quantos os anos de vida), traçamos o retrato de Francisco Pinto Balsemão. E ainda: violência e assédio sexual; pessoas que sofrem com a Covid longa.

Na quarta-feira, poucas horas após a morte de Francisco Pinto Balsemão, António Homem Cardoso postou no Facebook uma foto do patrão do Expresso e da SIC. Foi feita para uma revista, há mais de 30 anos, mas na altura não foi publicada, revelando, a preto e branco, Balsemão a sorrir e a colocar uns óculos escuros. Homem Cardoso cedeu a imagem à SÁBADO e contou a história que a acompanha à jornalista Sónia Bento: “Quando começámos, disse-lhe: ‘O meu amigo é parecido com o Jack Nicholson’. Ele riu-se e disse ‘não sou nada!’. Eu insisti: ‘Vai ver que sim se fizer o que eu lhe disser’. Pedi-lhe para colocar os óculos escuros, sorrir à malandro e não olhar para mim”, recorda à SÁBADO. E acrescentou: “Na época, aquela foto não foi escolhida pelo editor e eu depois publiquei-a no meu livro 500 Retratos da Minha Vida”.

