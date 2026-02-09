A notícia mais desejada: Nuno Markl está de regresso a casa após longo internamento

Mais de dois meses após ter sofrido AVC, humorista celebra com emoção o facto de estar novamente no conforto do lar.

Mais de dois meses depois de ter sofrido um AVC ao qual se seguiu um segundo episódio idêntico, foi com emoção que Nuno Markl partilhou, este domingo, dia 8, que está de regresso a casa.



Nuno Markl regressa a casa e recebe carinho do seu cão.

Através das redes sociais, o humorista mostrou-se ao lado das suas cadelas e não escondeu a felicidade por estar novamente no conforto do lar. "Um domingo feliz por uma larga percentagem de razões", escreveu, em alusão ao resultado eleitoral e à alta hospitalar, ainda que não tenha esclarecido se esta seria a título definitivo.

A confirmar-se, é um final feliz para os dois meses mais duros da vida de Markl, de 54 anos, que viu a seriedade do seu boletim clínico mantê-lo internado por mais tempo do que seria esperado. Agora em casa, o humorista vai continuar a ter um acompanhamento de perto, mas retomando aos poucos as suas rotinas, ainda que com cuidados redobrados.