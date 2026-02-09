William e Kate reagem pela primeira vez ao caso de Jeffrey Epstein: “Profundamente preocupados”

Andrew Mountbatten-Windsor, o antigo príncipe André, cujo título real foi revogado devido às suas ligações com Epstein, é tio do príncipe herdeiro do trono britânico.

O príncipe e a princesa de Gales, William e Kate, manifestaram-se “profundamente preocupados” com as mais recentes revelações sobre Jeffrey Epstein e as ligações ao antigo príncipe André, numa primeira declaração pública sobre o assunto.



William e Kate mostram-se "preocupados" pelas acusações no caso de Jeffrey Epstein AP

Segundo a BBC, que cita um porta-voz do Palácio de Kensington, a residência oficial da família, os príncipes de Gales estão “focados nas vítimas” à luz das novas acusações no caso do agressor sexual norte-americano. Andrew Mountbatten-Windsor, o antigo príncipe André, cujo título real foi revogado devido às suas ligações com Epstein, é tio do príncipe herdeiro do trono britânico.

O porta-voz real confirmou que os príncipes “estão profundamente preocupados com as revelações contínuas” e que “os seus pensamentos continuam focados nas vítimas”.

André tinha uma longa amizade com Epstein, inclusive continuou a manter contacto com o empresário norte-americano após a sua condenação por crimes sexuais contra crianças, em 2008. O agressor sexual morreu em 2019 enquanto estava na prisão.

O antigo príncipe já pediu desculpas pelas suas ligações a Epstein mas negou qualquer envolvimento. Entre os documentos divulgados pelo Departamento de Justiça dos EUA, relacionados com o caso de Epstein, estão imagens que mostram André ajoelhado sobre uma mulher.

Ficheiros recentes confirmam também uma imagem famosa de André com a sua acusadora, Virginia Giuffre. No passado, o antigo príncipe já tinha questionado se a fotografia em que aparecia com o braço em volta de Giuffre não teria sido adulterada, garantindo nunca a ter conhecido. A mulher alegou ter sido forçada a ter relações sexuais com André quando era adolescente.