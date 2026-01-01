Sábado – Pense por si

Nuno Mark celebra o Ano Novo: "Este ano só posso brindar com água"

Humorista recupera de um AVC, sofrido em novembro.

A recuperar de um acidente vascular cerebral, sofrido no final de novembro, Nuno Markl partilhou fotos nas redes sociais com a namorada, a ilustradora Teresa Sacramento, onde aparece a fazer um brinde ao Ano Novo. 

"Feliz Ano Novo, querida malta! Os desejos do casal Nunesa. (Só posso brindar com água este ano, mas diz que água é vida)", escreveu o humorista, que recebeu os mesmos votos de muitos dos seus amigos e seguidores.

Recorde-se que o radialista, de 54 anos, sofreu o AVC a 20 de novembro quando se encontrava em casa, tendo sido auxiliado pelo filho de 15 anos, fruto do relacionamento com Ana Galvão, que acionou os meios de socorro.

Recentemente, no podcast 'Isso Não Se Diz', de Bruno Nogueira, Markl contou que sofreu um segundo AVC, quando já se encontrava no hospital. "O primeiro AVC foi hemorrágico, o segundo foi isquémico. Para mim, é um pacote todo. Não consigo bem distinguir os dois, foi um rolo de merda que me caiu em cima", reconheceu o apresentador do programa 'Task Master'.

