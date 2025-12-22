Sábado – Pense por si

Nuno Markl sofreu um segundo AVC: "Foi dos dias mais tristes da minha vida"

Diogo Barreto
Diogo Barreto 17:53
O humorista viveu um novo susto quando já se encontrava a recuperar do primeiro.

Nuno Markl confirmou que sofreu um segundo AVC, poucos dias depois do primeiro episódio, a 20 de novembro, que motivou o seu internamento hospitalar. A revelação foi feita no podcast 'Isso Não Se Diz', de Bruno Nogueira, publicado este domingo, 21 de dezembro.

 "Tu tiveste um primeiro AVC que te deu entrada no hospital, e depois, passado cinco dias, tiveste um segundo AVC", informou Bruno Nogueira. Nuno Markl explicou de seguida a natureza de ambos os episódios: "O primeiro AVC foi hemorrágico, o segundo foi isquémico. Para mim, é um pacote todo. Não consigo bem distinguir os dois, foi um rolo de merda que me caiu em cima", disse Markl.

