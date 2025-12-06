Rádio Comercial dedica música de Natal a Nuno Markl e emociona humorista: "Chorei em repuxo"

Rádio presta homenagem ao colega, que recupera de um AVC, com uma canção cheia de ternura e saudade.

A tradicional música de Natal da Rádio Comercial ganhou este ano um significado especial. Em vez da habitual folia, Pedro Ribeiro, Vera Fernandes e Vasco Palmeirim decidiram transformar o momento numa homenagem emocionante a Nuno Markl, que continua afastado dos microfones enquanto recupera de um AVC.

O vídeo é uma autêntica carta de amor ao autor de 'O Homem que Mordeu o Cão'. Com base no tema 'Pôr-do-Sol', dos Vizinhos', a letra foi adaptada para refletir o vazio deixado pela ausência do comunicador e o refrão "Só contigo é que é Natal" já está a emocionar ouvintes por todo o país.

Ao longo do videoclipe, sucedem-se referências ao Nuno Markl e mensagens de força. O vídeo está a emocionar os fãs, que inundaram as redes sociais da rádio com mensagens de apoio e carinho para o animador.

Nuno Markl já reagiu à homenagem dos colegas e amigos nas 'stories' do Instagram, partilhando a emoção com os seguidores: "Chorei! Obrigado amigos. Que bom ter-vos na minha vida." Na caixa de comentários da publicação da Comercial, o humorista também escreveu: "Chorei em repuxo. Obrigado meus queridos amigos. Tenho tantas saudades, caneco!"

Recorde-se que o tradicional espetáculo natalício da Rádio Comercial, 'Xmas In The Night', também foi adiado após o internamento do humorista.

