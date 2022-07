Vouchers para livros escolares disponíveis a partir de 2 de agosto

Os vouchers para se recolher os manuais escolares gratuitos vão estar disponíveis na plataforma MEGA ou na app Edu Rede Escolar (disponível na Play Store ou na App Store) a partir de 2 de agosto.







Luís Manuel Neves

"cuja atribuição é aleatória, convém consultar o site da escola para conhecer o respetivo procedimento ou dirigir-se pessoalmente à mesma".





Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

De acordo com o Jornal de Notícias , que divulgou o calendário enviado às escolas pela Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE), a partir deste dia poderão ser acedidos pelos encarregados de educação dos alunos do primeiro ciclo, oitavo ano e 11.º ano.Já os outros anos de escolaridade terão o voucher disponível a partir de 9 de agosto.Todos os alunos do ensino obrigatório podem recorrer aos vouchers caso frequentem escolas públicas ou privadas com contratos de associação. Caso os encarregados de educação não tenham acesso à Internet, podem pedir os vouchers junto das escolas.Segundo a DECO, para aceder aos livros em segunda mão,Os novos manuais devem ser adquiridos junto das papelarias aderentes. Recorde-se que os cadernos de fichas e exercícios devem ser comprados pelas famílias.Os manuais devem ser conservados em bom estado até ao fim do ano lectivo.