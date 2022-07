Costa e Marcelo limpam agendas devido aos fogos. 'Não resolve os problemas, mas é um bom princípio'

Esta terça-feira, Portugal continental apresenta um perigo máximo e muito elevado de incêndio rural, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Para responder ao perigo iminente — e com as tragédias dos fogos de 2017 na memória, onde morreram 114 pessoas —, as principais figuras políticas de Estado limparam as suas agendas para acompanharem as ocorrências no terreno, a par e passo. Aos olhos do politólogo João Pereira Coutinho, estas decisões de Costa e Marcelo são de "sensatez mínima".