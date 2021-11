'Vista panorâmica' na Rede Expressos rouba descontos a lugares

A polémica nasceu no Twitter: "A Rede Expressos passou a vender os lugares da frente mais caros porque têm ‘vista’", indicou uma publicação que apontava para a subida de preços dos quatro lugares atrás do motorista do autocarro nas viagens da empresa. À SÁBADO, a empresa explica que os bilhetes não estão mais caros, mas que "não são passíveis de desconto ou tarifas promocionais" - ou seja, não ficam mais baratos.