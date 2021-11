Portugal na COP26. “Ficou muito claro que a economia mandou mais do que o ambiente”

Metas pouco ambiciosas, um documento final ambíguo e o falhanço em questões de solidariedade e justiça climática - estes são os três pontos, a nível global, que a associação ambientalista Zero faz questão de sublinhar, a propósito do balanço da COP26, que terminou no fim de semana.



Portugal fez-se representar no pacote dos países da União Europeia (UE), mas tal não significa que tenha assinado todos os compromissos que viram luz verde por parte da UE. O país prometeu reduzir as emissões de metano e está também incluído na lista daqueles que se comprometeram a eliminar o uso de carvão. Aliás, em relação ao uso de carvão, Portugal está uns passos à frente, já que é este ano que a produção de eletricidade a partir da queima de carvão chegará ao fim.

Por outro lado, Portugal, a par com a Alemanha e com a França, está ausente do pacto que dita a proibição da venda de veículos com motores de combustão a partir de 2035. "Em compromissos individuais, como este dos veículos elétricos, ficou muito claro que a economia mandou mais do que o ambiente", critica Francisco Ferreira.