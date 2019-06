Três unidades de saúde do concelho da Amadora vão introduzir um "botão de pânico" para combater a violência sobre médicos e enfermeiros. A medida, refere a secretária de Estado da Saúde, Raquel Duarte, ao Jornal de Notícias, vai ser monitorizada durante seis meses e será implementada de forma gradual por todo o país.

Só nos primeiros três meses do ano, o Observatório Nacional da Violência Contra os Profissionais de Saúde no Local de Trabalho, criado pela Direção-Geral de Saúde (DGS), totalizou quase 400 notificações, o dobro das queixas registadas durante o mesmo período em 2018. No ano passado foram registados 953 casos de violência com médicos e enfermeiros do SNS.