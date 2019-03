No acórdão que libertou o coronel Luís Vieira, apesar de o MP ter sublinhado que o militar estava a par do plano de encenação, juíza desembargadora apreciou o "tom militar" das respostas.

Em fevereiro de 2019, o antigo diretor da Polícia Judiciária Militar (PJM) Luís Vieira deixou de estar em prisão preventiva. Indiciado por vários crimes relativamente à encenação da descoberta do armamento roubado de Tancos, o Tribunal considerou que os indícios não eram fortes. Ser um "militar condecorado" e a forma como respondeu no interrogatório também ajudaram.



"A forma como se prontificou a responder, as respostas simples em tom militar" ajudaram a convencer a juíza Adelina Barradas de Oliveira, da Relação de Lisboa, a libertar Vieira. No acórdão a que a SÁBADO teve acesso, o diretor da PJM destaca a sua "medalha de ouro de comportamento exemplar" por cumprir 30 anos de serviço sem sofrer qualquer castigo. Disse ainda que "o militar não foge às suas responsabilidades" e por isso, podia ficar em liberdade: "Nunca fugiu nem pensa fugir."



Afinal, o ex-diretor da PJM sabia ou não da encenação? O Ministério Público crê que ele tinha conhecimento de tudo. "Toda a atuação foi previamente planeada sob a direção e ordens expressas de Luís Vieira, a partir das instalações da PJM" com base nos indícios recolhidos, e a "simples negação dos factos" não chega para lhe dar a liberdade, lê-se. É citado o "manifesto perigo" de perturbação do decurso do inquérito.



Mas as provas do MP não foram suficientes para a juíza. "Os indícios recolhidos nos autos não nos dão segurança – fortes indícios – de que sabia de todos os passos e ordenou os mesmos." Porém, "outras conclusões se poderão tirar em julgamento".



Segundo o seu próprio relato, o ex-diretor da PJM "soube genericamente que havia um informador, capaz de dar informação que conduzisse à recuperação do material de guerra" e "desconhecia os pormenores dos atos praticados" para o reaver. O MP sustenta que o ex-fuzileiro João Paulino, considerado mandante do crime, escondeu as armas de Tancos em casa da avó em Tomar depois de as roubar em carrinhos de mão. Mais tarde contactou a PJM e a GNR de Loulé para as devolver e levou-as à Chamusca, onde foram redescobertas.



A Relação defende Luís Vieira: "As diligências levadas a cabo" para encenar a descoberta das armas "e as investigações realizadas não foram (…) dirigidas nem controladas de perto" por ele. Uma das provas? As "muito poucas" chamadas do número do seu telemóvel. Outra? Não ter partido do então diretor da PJM o pedido de louvores aos soldados da GNR presentes na Chamusca.



"Outros arguidos ouvidos mencionam nomes de oficiais superiores mas nunca o nome do Diretor Geral da PJM", indica a juíza. O nome de Luís Vieira surge muito depois do momento de descoberta do armamento roubado.



O acórdão alude também à guerra entre a Polícia Judiciária (PJ) e a PJM, "com as repercussões que os autos" descrevem – como a impossibilidade de diligências da PJ nos paióis de Tancos depois de a PJM ter "contaminado" o local. Mas "se há conflito de competências entre PJM e PJ não cabe ao Tribunal da Relação resolver os mesmos".



"Os indícios existentes" sobre a encenação da descoberta das armas de Tancos "põem em causa toda a segurança de uma Nação e colocam em risco outros Estados e outras Nações. O facilitar e encobrir de indivíduos que traficam armas ou apenas se apoderam delas, ainda que se consiga de uma forma obscura reaver o que tinha sido retirado, indicia uma forma de estar negligente e por isso geradora de situações de risco (…) mas, os indícios não são seguros neste sentido relativamente a este arguido". Luís Vieira teve "uma carreira militar de louvores" e "sentiu a indignidade de estar preso", adianta a juíza.



O furto de armamento de Tancos foi detetado a 28 de junho de 2017. As armas foram descobertas meses depois, na Chamusca, pela PJM em colaboração com elementos do núcleo de investigação criminal da GNR de Loulé. Foram constituídos 20 arguidos. Os crimes indiciados são terrorismo internacional, associação criminosa, tráfico de droga, furto, detenção e tráfico de armas, tráfico de influência, e denegação de justiça e prevaricação, falsificação de documento e abuso de poder.