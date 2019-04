Vítima estava grávida e foi atirada de umas escadas por ter comido as bananas que o marido tinha comprado. Crimes aconteceram quando o casal esteve emigrado com os três filhos em Inglaterra.

Durante os 12 anos em que foram casados, o ex-GNR agrediu a mulher com bofetadas e pontapés. Os crimes aconteceram quando o casal esteve emigrado com os três filhos em Inglaterra e também quando vivia em Chaves. Num dos casos, a vítima estava grávida e foi atirada por umas escadas por ter comido as bananas que o ex-militar tinha comprado.



