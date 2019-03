Vila Real vai reduzir custo dos passes nos transportes públicos

"A ideia é implementar esta medida o mais depressa possível, mal seja possível operacionalizá-la. O ideal era que fosse a partir de 01 ou 02 de abril, estamos a tentar com os operadores agilizar o processo", afirmou o autarca, que falava após uma reunião de câmara descentralizada, realizada na freguesia da Campeã.



A oposição PSD votou a favor desta medida, que implementa uma redução de oito euros no custo do passe mensal nos transportes públicos urbanos.



"Efetivamente é, de alguma maneira, uma compensação e uma forma de os vila-realenses terem alguma recuperação financeira por força da redução do valor do passe", afirmou o vereador do PSD, António Carvalho.



No entanto, para o vereador do PSD, "a medida devia ser alargada a todo o concelho e não abranger apenas o centro da cidade e arredores, por onde circulam os transportes públicos urbanos".



Rui Santos disse que o município está disponível para alargar os descontos nos passes gerais ao resto do concelho, mas explicou que, neste momento, "não há um histórico que permita apurar o impacto económico-financeiro".



"Em breve, vamos ter novidades na organização dos transportes públicos em todo o concelho de Vila Real. Estamos a agilizar e a compatibilizar a nossa proposta com a Comunidade Intermunicipal do Douro e aí, provavelmente, conseguiremos alargar a todos os passes", disse.



Os transportes públicos mais acessíveis resultam do novo programa de financiamento do Governo, intitulado Programa de Apoio à Redução do Tarifário dos Transportes Públicos (PART) e integrado no Fundo Ambiental.



Segundo Rui Santos, o municipal de Vila Real vai usufruir de um "financiamento de 136 mil euros".



O autarca considerou que "qualquer redução é positiva", mas lamentou que o valor aplicado não seja igual em todo o lado, já que em Lisboa "é três vezes superior" e no Porto "é o dobro".



"Entendendo nós a complexidade dos transportes urbanos em Lisboa e Porto, julgo que também deviam olhar para a especificidade dos transportes urbanos em territórios de baixa densidade e isso não está refletido, não foi suficientemente ponderado e consideramos que os territórios de baixa densidade foram prejudicados", frisou.



A Câmara de Vila Real aplica cerca de um milhão de euros por ano nos transportes escolares e urbanos.

