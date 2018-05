CMTV divulga mensagem enviada pelo presidente do Sporting aos jogadores. "Vamos ter a conversa mais séria que vocês tiveram na vossa vida", terá dito.

O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, terá dito aos jogadores que estes iriam "perceber de vez" o seu lugar numa conversa que teria com os atletas após o jogo frente ao Paços de Ferreira para o campeonato.



O teor da mensagem foi divulgado esta quinta-feira pela CMTV: "Boa tarde. Após o jogo do Paços vamos ter a conversa mais séria que vocês tiveram na vossa vida. Tenho 4 filhas e não tenho paciência para amuos ou falsos profetas. Vão perceber de vez o vosso lugar. Crianças amuadas não pertencem ao Sporting a não ser o da Covilhã. Abr"