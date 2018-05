O Supremo Tribunal de Justiça considera que o prazo de entrega de Raul Schmidt, arguido luso-brasileiro do processo Lava Jato, já está esgotado. De acordo com esta decisão, o empresário vai ficar em liberdade e pode permanecer em Portugal.

"Isto significa que este processo de extradição para o Brasil acabou", explicou o advogado do arguido, Alexandre Mota Pinto, ao Diário de Notícias, reforçando: "Os tribunais portugueses protegeram os direitos fundamentais de um cidadão português e não cederam à pressão de um sistema judicial estrangeiro. É uma decisão que prestigia o sistema judicial português."

De acordo com o causídico, o Brasil pode pedir novamente a extradição de Schmidt, mas a mesma não deverá ser aceite: o Brasil não extradita cidadãos brasileiros de origem e Portugal assume a regra da reciprocidade.

No caso Lava Jato, Raul Schmidt é investigado no Brasil pelo pagamento de luvas aos ex-diretores da Petrobras Renato de Souza Duque, Nestor Cerveró e Jorge Luiz Zelada, todos envolvidos num alegado esquema de corrupção, branqueamento de capitais e organização criminosa relacionado com a petrolífera estatal brasileira.

Segundo a imprensa brasileira, além de atuar como operador financeiro no pagamento de subornos aos agentes públicos da Petrobras, Raul Schmdit também foi intermediário de empresas internacionais na obtenção de contratos de exploração de plataformas daquela petrolífera.

Na 13.ª Vara Federal da Justiça Federal, em Curitiba, há dois processos contra Schmidt por corrupção, organização criminosa e branqueamento de capitais. As duas acções penais aguardavam o resultado do processo de extradição que corre em Portugal.