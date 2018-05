Sporting nega ter oferecido bilhetes à Juventude Leonina

Publicação da claque nas redes sociais relativamente a jogo de futsal causou polémica. Em causa estão bilhetes grátis distribuídos pela Juve Leo.

A Juventude Leonina publicou esta quinta-feira, na rede social Facebook, a promoção de um jogo de fustal entre o Sporting e o Burinhosa. Na publicação a claque promete bilhetes gratuitos a todos os seus sócios, relembrando que os bilhetes para adeptos são a seis euros.

Esta publicação surge três dias depois do Sporting ter anunciado que retirava todos os apoios à claque no seguimento das agressões aos jogadores e equipa técnica na Academia de Alcochete. Alguns membros da claque terão estado envolvidos neste ataque, apuraram investigações iniciais. O Sporting explicou à SÁBADO que os bilhetes não foram oferecidos à claque, mas vendidos como a qualquer outro sócio e que terá sido a mesma a tomar a decisão de os distribuir de forma gratuita.

O jogo em causa é a segunda mão dos quartos-de-final do campeonato de futsal entre Sporting e Burinhosa. a realizar-se no próximo sábado, dia 26 de Maio, pelas 16 horas no Pavilhão João Rocha, em Lisboa. Na publicação, a claque afecta do Sporting garante que "a época ainda não acabou" e anuncia bilhetes grátis a sócios da Juve Leo, enquanto os que não o são terão de pagar seis euros para assistir à partida.

Contactado pela SÁBADO, José Ribeiro, do Sporting, revelou que serão vendidos os bilhetes à claque da Juventude Leonina que depois poderá revendê-los aos sócios. "Se quiserem oferecer os bilhetes aos sócios deles para fazer uma atenção especial depois daquelas confusões é com eles", comentou o assessor de imprensa do director de comunicação.

O preço normal de venda aos sócios do Sporting para este jogo é de 4€, enquanto para adeptos não sócios o preço sobe para 6€.

No dia 21 de Maio, em comunicado entretanto apagado no site oficial do clube, este anunciava que havia chamado "o líder da Juventude Leonina a quem foi comunicada a suspensão imediata dos benefícios protocolados com o Sporting CP". Segundo José Ribeiro, esses benefícios eram "a aquisição de bilhetes a um preço reduzido" e ainda "facilidade na aquisição de gameboxes nos lugares que por norma ocupam nos estádios". Essas gameboxes são primariamente oferecidas às claques. "Esses lugares não são vendidos a ninguém sem consertar com a claque previamente." Os Grupos de Apoio Organizado pagam ainda um preço mais reduzido por estes lugares.

José Ribeiro explicou ainda à SÁBADO que existe um preço diferente para sócios que são membros da claque e para sócios não membros, nos preços dos bilhetes. Esses privilégios terão acabado agora para a Juve Leo.

Segundo uma investigação da SÁBADO apurou, o protocolo estabelecia que o clube fornecia instalações no estádio e ainda entregava "aos vários grupos metade das quotas de sócio pagas ao Sporting pelos sócios da claque. A direcção pode ainda conceder outros apoios a definir pelo Conselho Directivo". Segundo confidenciou um elemento da Juve Leo, os membros pagam seis euros de quotas por mês à claque.

José Ribeiro disse ainda não saber quantos bilhetes serão vendidos à claque Juve Leo por ainda não ter sido reencaminhado o pedido.