Pinto da Costa arrisca perda de mandato com suspeitas da Operação Prolongamento

Os estatutos do FC Porto são claros: os membros dos órgãos sociais estão proibidos de "direta ou indiretamente" fazer negócios com o clube, assim como estão impedidos de participar em decisões em que os seus descendentes diretos "tenham interesse". Para ambas as situações, a pena prevista é a mesma: perda de mandato.



Ora, os dados revelados pela "Operação Prolongamento" apontam para que Jorge Nuno Pinto da Costa e o seu filho, Alexandre Pinto da Costa, tenham obtido vantagens pessoais com os negócios do clube.



Logo no início do despacho que ordenou as buscas à SAD do FC Porto, o procurador Rosário Teixeira refere que "pelo menos desde o ano de 2012, vários agentes desportivos, entre eles José Pedro Pinho e Alexandre [Pinto] da Costa acordaram com Jorge Nuno Pinto da Costa em desenvolver um esquema a gerar proveitos indevidos na esfera do referido dirigente, agentes e sociedades conexas(...)", sendo que tais agentes terão aceitado "devolver aos dirigentes do mesmo clube, designadamente a Jorge Nuno Pinto da Costa, parte dos montantes cobrados pela sua intervenção como intermediários nesses negócios".