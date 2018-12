O PAN, Pessoas-Animais-Natureza, apresentou um projecto de lei que defende a diferenciação entre plásticos biodegradáveis e plásticos "convencionais". Em comunicado, o partido explica querer criar um logótipo que diferencie estes dois tipos de plástico, para "oferecer aos consumidores a opção de escolha".

Devido à maior consciencialização dos impactos que o plástico apresenta para os ecossistemas e para a saúde pública, surgiu no mercado uma alternativa – plásticos biodegradáveis, feitos de matéria-prima com origem em biomassa de fontes renováveis.

O partido considera essencial que se diferenciem estes plásticos dos "convencionais" através de uma marcação. "A sua marcação é necessária para que os consumidores possam identificar, utilizar e encaminhar para o tratamento adequado", defende o partido, adiantando que os "plásticos biodegradáveis compostáveis que não podem ser depositados no ecoponto amarelo".

PAN quer estudo científico sobre impacto dos microplásticos

O deputado do PAN André Silva apresentou ainda um projecto de resolução onde pede ao Governo que elabore um estudo científico que analise os impactos dos microplásticos no ambiente, na cadeia alimentar e na saúde humana.

Afirmando que actualmente se vive "num paradigma económico e social de consumo crescente e contínuo", o deputado do PAN defende que o "modelo societal é insustentável e directamente concorrente com os escassos recursos do planeta tal como com o equilíbrio dinâmico ecológico".

Em comunicado, o deputado aborda a "urgência de consciencializar mas também legislar para reduzir rápida e efectivamente a quantidade [de plástico] que produzimos e consumidos" e defende o conhecimento da "realidade ambiental" através da comunidade científica e de dados técnicos. "Necessitamos de aferir científica e extensivamente quais os impactos actuais da poluição decorrente do uso de materiais plásticos como loiças descartáveis, pneus, roupas, cosméticos, por exemplo, e a sua disseminação, deterioração e decomposição no meio ambiente", explicou André Silva.

Segundo a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), em 2013 terão sido produzidas cerca de 300 milhões de toneladas de plástico. "Todos os anos, uma parte muito significativa dos plásticos da indústria e dos consumidores são libertados no ambiente, estimando-se que cerca de 10% dos plásticos produzidos terminem nos oceanos e mares", refere a APA. Já a organização não-governamental Greenpeace, num estudo de 2016, concluiu que na Europa chegam ao oceano mais de "8.000 toneladas de microplásticos" por ano.

O PAN recomenda assim ao Governo que "proceda à elaboração de um estudo, em território nacional, dos impactos da presença de microplásticos no ambiente, na cadeia alimentar e na saúde humana". O estudo, segundo André Silva, deverá envolver "instituições públicas e privadas, a comunidade científica, tal como Organizações Não Governamentais Ambientais e outras instituições ou organizações relevantes".