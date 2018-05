No domingo, 27, quase no remate do congresso, António Costa avisou: "Aquilo que nos une é sempre muitíssimo superior àquilo que nos divide". Mas durante os três dias de reunião magna dos socialistas na Batalha, muitos foram o que descreveram a esquerda socialista, para o povo, verde, a ética republicana, disponível (ou talvez não) para dialogar com todos.Marx voltou em força ao congresso do PS. Pedro Nuno Santos citou-o, Manuel Alegre, também. Apesar de negar a necessidade de uma discussão ideológica no partido (porque isso interessa pouco às pessoas), o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares fez talvez o mais ideológico dos discursos -- e naturalmente encostado à esquerda. "É o Estado um instrumento colectivo para garantir a liberdade; a liberdade de todos e não de alguns", disse, apelando a que o Partido Socialista (PS) fale para "os trabalhadores" e não apenas para os sectores criativos."A política é o astrolábio que permite navegar de acordo com o devir humano. O PS sempre soube navegar. E deve navegar (...) sem ortodoxias." Daniel Adrião, o candidato derrotado à liderança do PS nas primária (obteve 4% dos votos), negou a discussão de que o PS se deva posicionar mais à esquerda ou à direita. Essa é "uma discussão maniqueísta", disse citando depois o fundador Mário Soares, que "não era nem da ala esquerda, nem da direita do Partido Socialista. Era simplesmente do PS".Duarte Cordeiro, director da recandidatura de António Costa à liderança e um dos defensores de uma definição de PS mais à esquerda, apresentou ao congresso a definição de uma esquerda verde. Muitos outros, tal como Ana Catarina Mendes, sublinharam a necessidade de além dos princípios de matriz socialista se pensar nas alterações climáticas.Disse-o Cordeiro. Repetiu-o Álvaro Beleza: "O partido de Arnaut e Zenha não recebe lições de ética republicana de ninguém." A discussão fazia-se em torno do fantasma Sócrates/Pinho e do tema da corrupção e necessidade de transparência. O tema transparência foi, aliás, o único que fez a voz de Carlos César variar do tom monocórdico e descritivo que usou no seu discurso. "O combate pela transparência é um travão ao populismo. Deve coincidir com a valorização da política e dos políticos. É um dos mais valiosos contributos para a democracia. E [subiu o tom de voz] sempre foi e sempre será o combate maior do PS", disse o Presidente do PS.Aquela que comunica à esquerda e à direita. Francisco Assis veio ao congresso confessar que a solução da geringonça apesar de continuar a ser-lhe estranha, não "se consumaram" algumas das suas "expectativas mais negativas". Quanto à solução governativa, já viu, disse "o suficiente para saber que as coisas não são a preto branco". Mas continua a defender que a partir de 2019 o PS governe em autonomia e disponível a dialogar com os partidos à esquerda e à direita -- porque na situação actual tem a sua "autonomia estratégica limitada".Embora justifique já ter visto "o suficiente para saber que as coisas não são a preto branco", no que respeita à solução governativa, Assis também acha que o PS não deve ter a sua "autonomia estratégica condicionada por partidos situados à esquerda ou à direita". E acrescentou: "Temos condições para governar sozinhos e corresponder às expectativas dos portugueses"Já em declarações ao Público, Cordeiro assumiu: "Nós somos alternativa à direita e às posições liberais. É isso que temos de afirmar, que somos a alternativa à direita. E depois devemos dizer que estamos disponíveis para entendimentos também e pontualmente com a direita, mas esses entendimentos não definem a substância, a essência, o corpo central do que é o nosso programa".Em tempos Augusto Santos Silva salivava por "malhar na direita". A expressão de 2018 é mais polida. O ministro dos Negócios Estrangeiros diz agora que a "combate". O governante, que nas últimas semanas se digladiou num debate nos jornais com Pedro Nuno Santos ou Pedro Delgado Alves, assegurou ao Expresso que o PS "fala para todos", sem entrar em lutas internas. E depois aos congressistas, acrescentou: "Por mim, não combato nenhum socialista de nenhuma tendência ou opinião, combato a direita. Não se pode avançar no futuro de braço dado com aqueles cujo ideário continua a ser continuar a enfraquecer o Estado social, desproteger as pessoas, repor discriminações, tolerar ou acentuar desigualdades".O bloco central, garantiu Manuel Alegre, "empobrece a democracia e o centrão hoje é sinonimo de crise de um sistema e de emergência de populismo". E, reforçou Ana Gomes, "o pântano é o conluio do centrão". É desta entidade a responsabilidade por o país se ter atolado, pela exploração das rendas excessivas nas PPP, pelas amnistias e perdões fiscais.