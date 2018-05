António Costa, que obteve uma vitória esmagadora na eleição para os órgãos do partido, apresentou-se para falar de futuro. Na plateia havia bebés (incluindo a filha da deputada Jamila Madeira), crianças, muitos ministros. Antes das 14h já quase não havia ninguém no pavilhão. O congresso que não fez noitadas terminava com poucas novidades, a não ser a escolha (já prevista) de Paulo Cafôfo para se candidatar ao governo regional da Madeira (e os socialistas, de Ana Catarina Mendes a Costa asseguraram que pela primeira vez o PS irá governar no arquipélago) e a introdução de medidas para incentivar o regresso dos jovens emigrantes no Orçamento do Estado.