Ventura sobre Salgado e Sócrates: “O Rendeiro já foi. Têm dois meses para se pôr a andar”

No encerramento do congresso do Chega, o líder do partido ameaçou Salgado e Sócrates com o crescimento que prevê ter nas legislativas de janeiro.



No discurso de encerramento do Congresso do Chega, o presidente do partido e deputado André Ventura centrou o ataque ao antigo líder do BES, Ricardo Salgado, e no antigo primeiro-ministro, José Sócrates, ambos arguidos centrais do processo Operação Marquês.