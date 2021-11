Superficialidades Desenvoltas - Parte III

Diogo Ramada Curto (DRC) considera que, "em lugar de se constituir em ponto de partida para um trabalho de etnografia visual", o documentário de Miguel Dores "acaba por servir, no filme, apenas, de pretexto para uma denúncia do racismo estrutural em Portugal".



Aparentemente, DRC quer impor uma única maneira de fazer etnografia visual. Ele é que sabe de que modo é acertado fazer uma etnografia.



Dono de um programa rígido, defende que o objectivo de uma etnografia "é tão-só o de informar, com base num trabalho sistemático de recolha, acerca dos pontos de vista dos diferentes lados em confronto, reinscrevendo-os num campo mais vasto de relações de força. Ora, é esta dimensão mais propriamente etnográfica do documentário que, sem desaparecer, surge nele demasiado diluída, a ponto de ser difícil compreender o que aconteceu de facto a Alcindo Monteiro".