Congresso do Chega: Os elogios ao salazarismo em dia de Ventura absolutista

O Chega diz ser um partido democrata. É assim que o deputado e presidente do Chega, André Ventura, descreve o partido: "somos democratas e abertos à crítica e à exposição. Poucos partidos são escrutinados como o nosso." Por outro lado, é composto por militantes que elogiaram (e aplaudiram) elogios ao regime do Estado Novo, liderado por António Oliveira Salazar, além de terem aprovado – via democracia interna – a centralização de poderes executivos em André Ventura, o seu líder. Como resultado, a partir deste sábado, Ventura poderá dissolver distritais e tem a última palavra na escolha de todos os candidatos que representam o partido.



"Viva Portugal, viva o Chega! E Deus, Pátria e Família. Tenho dito", finalizou um delegado no fim do seu discurso, arrancando algumas palmas, umas mais tímidas do que outras. Aquela não seria a primeira menção desse dia ao Estado Novo, o regime ditatorial de 41 anos que durou entre 1933 e 1974. Pedro Arroja, coordenador da pasta da economia no gabinete de estudos, órgão responsável pela preparação programática do partido, afirmou na sua intervenção política que em 1972, no mesmo ano em que Mário Soares escreveu a sua obra Portugal Amordaçado, o Financial Times elogiou o crescimento económico do país. O elogio à ditadura portuguesa não foi unânime entre os delegados, mas foi efusivo: uns de pé, outros sentados, aplaudiram; outros ignoraram.



"Portugal Amordaçado? Agora é que está – e é pelo socialismo", atirou. E disse que "hoje é que a liberdade de expressão está restringida": "Agora levamos com processos judiciais por difamação", concretizou, ignorando a repressão e tortura da PIDE durante o regime de Salazar. O economista já é conhecido pelas suas afirmações polémicas. Em 2016, foi tema de controversa após ter dito no Porto Canal que as dirigentes do Bloco de Esquerda eram "umas esganiçadas" e que foi Deus quem o criou porque a sua mãe não saberia fazer pénis. Mais tarde, em entrevista à revista SÁBADO, disse que "a relação homossexual é um desequilíbrio".