O primeiro-ministro, António Costa , afirmou, esta quinta-feira, que o Governo está preparado para adotar todas as medidas necessárias para garantir a proteção da comunidade portuguesa na Venezuela , considerando urgente "uma transição pacífica" para a realização de eleições livres naquele país.António Costa assumiu esta posição na abertura do debate quinzenal, na Assembleia da República, em Lisboa, após uma intervenção do deputado socialista Paulo Pisco sobre a atual situação na Venezuela, em que criticou o regime do Presidente Nicolas Maduro e elogiou a ação do Governo em defesa da comunidade portuguesa naquele país.