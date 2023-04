O relatório do INTEC sobre "a qualidade de vida de diversos espaços públicos" na avenida surge enquanto está a decorrer o processo participativo para a requalificação da Almirantes Reis promovido pela Câmara Municipal de Lisboa.

Metade dos utilizadores da Almirante Reis consideram que as ciclovias prejudicam a mobilidade

Num momento em que o futuro da Avenida Almirante Reis, em Lisboa, está a ser discutido no âmbito do processo de requalificação para encontrar uma solução estrutural que responda aos desafios de mobilidade, acessibilidade pedonal, segurança e qualidade ambiental, um novo estudo mostra que 48,9% dos residentes e não-residentes consideram que as ciclovias da avenida prejudicam a mobilidade.