5ª Circular em Lisboa? 'Temos alguns receios logísticos', dizem comerciantes

Na passada terça-feira, 18 de abril, a Câmara Municipal de Lisboa (CML) divulgou as dificuldades de circulação que vão acontecer, na zona ribeirinha e na Baixa Pombalina, a partir de 26 de abril, devido a obras nessa zona. As limitações vão afetar o centro histórico, que ficará fechado ao tráfego de passagem e os veículos que excedam o peso máximo de 3,5 toneladas, que funcionem para cargas e descargas, que só poderão circular entre as 20h e as 8h.